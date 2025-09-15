Mimoso do Sul: situação em PSF expõe precariedade no serviço de saúde em distritos

A baixa oferta de profissionais especializados em unidades do Programa Saúde da Família (PSF) virou alvo de reclamação da população em Mimoso do Sul. A situação, pautada na Câmara Municipal, expõe a precariedade do serviço de saúde nos distritos de Santo Antônio e Conceição do Muqui.

“No PSF, por exemplo, em Santo Antônio, a gente está tendo muita reclamação, devido ao número de pessoas que está sendo atendido. Quando a doutora vai lá para atender, não está dando conta. Para poder mostrar um exame, precisa estar marcando a consulta, senão não tem outro jeito para estar mostrando”, explicou a vereadora Glória Torres Marques (Republicanos).

Nesse contexto, a alta demanda por atendimento também aponta para uma possível sobrecarga de trabalho da profissional que presta serviço na unidade, o que tem refletido no longo tempo de espera da população.

“A gente está lá todos os dias e está ouvindo todos os dias a reclamação, que foi para mostrar um exame e não conseguiu mostrar, que tem que marcar a consulta, tem que esperar 10, 20 dias para marcar a consulta. Então, a doutora não está conseguindo dar conta da demanda, por número de atendimento está sendo pouco demais”, ressalta a vereadora.

O distrito de Santo Antônio de Muqui aguarda a inauguração de uma nova unidade do PSF, o que, segundo o vereador Cristiano Valpasso Campos (Republicanos), pode ajudar a solucionar o problema.

“Realmente tem que resolver essa situação de Santo Antônio, aumentar o número de atendimento, é um distrito grande. Pedir também ao secretário de Saúde, do prefeito, para viabilizar o mais rápido possível a inauguração daquele PSF lá. PSF está pronto, tá lindo aquele PSF, para inaugurar, para entregar para a comunidade lá de Santo Antônio do Muqui”, vereador Cristiano Valpasso Campos (Republicanos).

O que a Secretaria de Saúde diz

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Mimoso do Sul esclareceu que os Postos de Saúde da Família (PSF’s ) dos distritos oferecem atendimento médico de segunda a sexta-feira. Além disso, contam com uma equipe multidisciplinar para garantir um atendimento eficiente e integral a todos os pacientes.

“Essa equipe multidisciplinar inclui profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, entre outros, que trabalham juntos para fornecer cuidados de saúde de alta qualidade à população. Frisa-se que em Conceição além de Médico Generalista, possui também Cardiologista, Psiquiatra, Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutico e Pediatra, além dos agentes comunitários de saúde”.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda ressalta que tem como objetivo principal oferecer atendimento de saúde de forma humanizada e abrangente à população. Para garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, a equipe é monitorada diariamente por meio de um sistema de ponto eletrônico. Segundo a gestão, esse sistema permite o controle dos horários de trabalho dos servidores, assegurando que os compromissos e responsabilidades sejam cumpridos de maneira eficaz.

“Essa abordagem tem dois objetivos principais: melhorar a gestão do tempo e dos recursos humanos na Secretaria Municipal de Saúde e reforçar o compromisso com a prestação de serviços de saúde de alta qualidade e atenção personalizada aos pacientes”.

A secretaria ainda informa que além disso, para garantir a eficiência e a precisão no atendimento, os médicos não apenas realizam consultas médicas, mas também são responsáveis por registrar essas consultas no sistema contratado pelo Município e solicitações no sistema MV SOUL.

“O registro é fundamental para manter um histórico preciso do atendimento, permitindo uma melhor gestão dos casos e uma tomada de decisão mais informada. Essa integração entre o atendimento direto aos pacientes e o registro sistemático das informações é essencial para a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde oferecidos por essa Secretaria. Vale destacar que Mimoso do Sul, se destaca por oferecer mais de 7 especialidades médicas para a população, o que é um grande privilégio para seus habitantes”.

A pasta da saúde de Mimoso do Sul ainda afirma que reconhece que as demandas de saúde são urgentes e os desafios são significativos. No entanto, estão comprometidos em superá-los, pois acreditam que cada obstáculo proporciona uma oportunidade de crescimento e melhoria contínua. Nosso objetivo é alcançar a maior eficiência possível nos atendimentos, garantindo que todos os pacientes recebam cuidados de saúde com zelo, carinho e humanização.

“Acreditamos que a humanização no atendimento é fundamental para a prestação de serviços de saúde de alta qualidade. Por isso, nossa maior prioridade é atender a todos com dedicação, respeito e compaixão, assegurando que cada paciente se sinta acolhido e cuidado de forma integral”.

Sobre a inauguração do PSF no distrito de Santo Antônio de Muqui, a Secretaria de Saúde informa que estão sendo realizados os últimos reparos.