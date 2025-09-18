Mimoso: mulher é presa acusada de aplicar golpe do INSS em idosos

Uma mulher de 28 anos foi presa pela Polícia Civil na última quarta-feira (17), acusada de aplicar golpes em idosos em Mimoso do Sul.

Segundo as investigações, ela se passava por profissional e oferecia ajuda na resolução de pendências junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante o atendimento, coletava dados pessoais e criava acessos bancários.

De acordo com a polícia, a prisão aconteceu em sua residência, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva. O delegado Daniel Correia explicou que a suspeita utilizava as informações obtidas para realizar empréstimos fraudulentos. Pelo menos 13 vítimas já foram identificadas.

A mulher foi indiciada por estelionato contra pessoa idosa e encaminhada ao sistema prisional de Cachoeiro de Itapemirim.