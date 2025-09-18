Segurança

Polícia Militar prende suspeito de tráfico em Bom Jesus do Norte

O suspeito ainda quebrou o próprio aparelho telefônico na tentativa de destruir provas, mas foi contido e conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre,

Foto: Divulgação | PMES

Um homem de 34 anos foi preso na noite desta terça-feira (16), acusado de comandar o tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte.

Segundo a PM, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado no quintal de uma igreja. Ele é conhecido pelo apelido de “Brancão” e já possui antecedentes criminais.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 45 pedras de crack, dois tabletes médios de maconha, uma bucha grande da mesma droga, 14 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma gilete para fracionar drogas, além de vasto material usado para endolação. Também foram encontrados um celular e R$ 160 em espécie.

O suspeito ainda quebrou o próprio aparelho telefônico na tentativa de destruir provas, mas foi contido e conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto ao material apreendido.

