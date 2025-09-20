Segurança

Motocicleta furtada é encontrada pela PM em Atílio Vivácqua

Os militares encontraram o veículo e acionaram o guincho credenciado do Detran

Foto: Divulgação | PMES

Uma motocicleta com restrição de furto foi localizada pela Polícia Militar nesta sexta-feira (19), na comunidade de Alto Santa Maria, zona rural de Atílio Vivácqua.

Segundo o PM, a equipe foi acionada pelo Ciodes para averiguar a denúncia de que uma moto Honda XRE 300, de cor vermelha estaria abandonada na região.

Os militares encontraram o veículo e acionaram o guincho credenciado do Detran para a remoção até o pátio autorizado, onde serão tomadas as medidas cabíveis.

