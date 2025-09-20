Homem é preso em Anchieta acusado de homicídio no trânsito

Um homem, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil, em Anchieta, acusado de ser responsável pela colisão que matou o jovem Fellyppe Gabryel Tofanin Brito, de 20 anos. Após o acidente, ocorrido no dia 12 de setembro na Segunda Ponte, o suspeito fugiu do local.
Segundo na PC, uma denúncia teria levado os policiais ao local onde o investigado se escondia no bairro Guanabara, em Anchieta.
A operação contou com viaturas da DDT e da Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), garantindo segurança no cumprimento da ordem judicial. Após a prisão, o detido foi ouvido na sede da DDT e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.
“A PCES agradece à comunidade pelas informações que possibilitaram a captura e reforça: denuncie, sua participação é essencial no combate à criminalidade”, ressaltou o titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), delegado Maurício Gonçalves.
