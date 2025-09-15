Segurança

VÍDEO | Grave acidente com colisões e capotamento em Cachoeiro

Foto: Redes Sociais

Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um veículo colide na traseira de outro carro, causando um pequeno congestionamento. Em seguida, outro motorista tenta desviar do acidente, mas acaba capotando e atingindo uma motocicleta que vinha na direção contrária.

Segundo a Polícia Militar, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos.

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

