VÍDEO | Grave acidente com colisões e capotamento em Cachoeiro

Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um veículo colide na traseira de outro carro, causando um pequeno congestionamento. Em seguida, outro motorista tenta desviar do acidente, mas acaba capotando e atingindo uma motocicleta que vinha na direção contrária.

Segundo a Polícia Militar, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos.