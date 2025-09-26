Cachoeiro: homem é resgatado após queda em galeria pluvial

Um homem precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros depois de ficar preso em uma galeria pluvial, na noite de quinta-feira (25), no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim.

O fato ocorreu na Rua Geogeta Mariana Gehard Marchon. De acordo com relatos de moradores, a vítima caminhava com a esposa e o filho quando uma chapa de granito que cobria a galeria cedeu.

Leia também: Polícia apreende 16 armas e munições durante operação em Afonso Cláudio

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia. Apesar do susto, o homem já teve alta médica.