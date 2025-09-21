Segurança

Mulher pula de carro em movimento na BR-101 para fugir de agressões

Foto: Divulgação/ PMES

ma mulher de 56 anos precisou se jogar na frente de uma viatura da Polícia Militar para escapar das agressões do namorado, no último sábado (20), na BR-101, na Serra.

De acordo com a ocorrência, a vítima relatou que o homem tentou obrigá-la a comprar drogas em um ponto de tráfico. O suspeito, de 37 anos, foi preso em flagrante.

A mulher contou ainda que estava vivendo com ele há cerca de três meses e que, desde o início da relação, já percebia atitudes violentas. Ela afirmou que tentou terminar o relacionamento, mas era constantemente ameaçada de morte.

O suspeito tem histórico de violência. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser preso por uma semana após ameaçar uma ex-companheira.

