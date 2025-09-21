Mulher pula de carro em movimento na BR-101 para fugir de agressões

ma mulher de 56 anos precisou se jogar na frente de uma viatura da Polícia Militar para escapar das agressões do namorado, no último sábado (20), na BR-101, na Serra.

De acordo com a ocorrência, a vítima relatou que o homem tentou obrigá-la a comprar drogas em um ponto de tráfico. O suspeito, de 37 anos, foi preso em flagrante.

A mulher contou ainda que estava vivendo com ele há cerca de três meses e que, desde o início da relação, já percebia atitudes violentas. Ela afirmou que tentou terminar o relacionamento, mas era constantemente ameaçada de morte.

O suspeito tem histórico de violência. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser preso por uma semana após ameaçar uma ex-companheira.