Mundo ficará completamente sem luz; veja quando e como se preparar

Conhecido como Lua de Sangue, o fenômeno terá 82 minutos de totalidade

Eclipse lunar
Foto: Divulgação

Entre a noite de 7 e 8 de setembro, o mundo presenciará um dos momentos mais aguardados da astronomia em 2025: o eclipse lunar total mais longo do ano. Conhecido como Lua de Sangue, o fenômeno terá 82 minutos de totalidade, período em que a superfície da Lua ficará coberta pela sombra da Terra e ganhará a coloração avermelhada que encanta observadores ao redor do planeta.

No entanto, para os brasileiros, a notícia não é animadora. Durante o auge do fenômeno, a Lua já terá desaparecido no horizonte nacional, o que impossibilitará a observação a olho nu ou com telescópios em qualquer região do país.

Transmissões ao vivo para acompanhar o eclipse lunar

Quem não quiser perder o espetáculo poderá assistir pela internet. O Observatório Nacional confirmou a exibição ao vivo do fenômeno em seu canal oficial no YouTube, garantindo acesso gratuito e em tempo real à Lua de Sangue, mesmo para quem está fora da área de visibilidade.

Horários do eclipse lunar (referência em Brasília)

  • Início da penumbra: 12h28
  • Início do eclipse parcial: 13h27
  • Totalidade: das 14h31 às 15h53, com ápice às 15h12
  • Fim do eclipse parcial: 16h57
  • Fim da penumbra: 17h55

Mesmo invisível do Brasil, o eclipse lunar de setembro promete ser um dos eventos astronômicos mais marcantes de 2025.

