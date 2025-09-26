Cidades

Muniz Freire faz alerta sobre os riscos das queimadas

Queimadas
Foto ilustrativa: Joédson Alves/ABr

A Prefeitura de Muniz Freire alerta a população para os riscos das queimadas neste período de estiagem. Mesmo após a chuva registrada nesta semana a seca favorece a propagação rápida e descontrolada do fogo, o que aumenta a ocorrência de incêndios, principalmente em áreas rurais.

No município, o uso do fogo é regulamentado pela Lei N° 14.944/2024, que institui a Política de Manejo Integrado do Fogo. A prática só é permitida em casos específicos, como atividades agropecuárias, pesquisas científicas e treinamentos de brigadistas, sempre mediante autorização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Em Muniz Freire, o atendimento do Idaf funciona na Rua João Ivo Aguilar, nº 177, Centro. Informações podem ser obtidas pelo número (28) 99985-8502.

A legislação proíbe atear fogo para eliminar vegetação nativa, sendo autorizado apenas o controle de resíduos da própria vegetação. Além disso, a autorização pode ser suspensa se houver risco à vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis. A fiscalização é de responsabilidade do Ibama, Funai e Fundação Cultural Palmares.

Em casos de incêndio em residências, estabelecimentos, áreas públicas ou propriedades rurais, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A Prefeitura reforça o pedido de colaboração dos munizfreirenses para evitar queimadas desnecessárias e lembra que denúncias podem ser feitas aos órgãos competentes. “Contamos com a consciência de todos para proteger o meio ambiente e preservar a segurança da população”, destaca a Gestão Municipal.

