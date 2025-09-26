Sustentabilidade e Meio Ambiente

Sustentabilidade Brasil tem trabalho reconhecido por compromisso com o meio ambiente

Receberam a honraria o presidente Elias Carvalho e a diretora de projetos Mariana Klein

Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Vitória realizou, na noite desta quinta-feira (25), sessão solene em homenagem ao Compromisso Sustentável, iniciativa do vereador Bruno Malias, para reconhecer pessoas e instituições que atuam em prol da preservação ambiental.

A diretoria executiva do Instituto Sustentabilidade Brasil esteve entre os homenageados. Receberam a honraria o presidente Elias Carvalho e a diretora de projetos Mariana Klein, ambos responsáveis por coordenar ações de incentivo a práticas de desenvolvimento sustentável.

A solenidade ocorreu no plenário da Câmara e reuniu lideranças comunitárias, representantes do poder público e organizações da sociedade civil. O evento destacou a importância de políticas e iniciativas que busquem reduzir impactos ambientais e promover a conscientização da população sobre a preservação dos recursos naturais.

