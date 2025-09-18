Na terra da pecuária, o café se torna rei
O território, antes ocupado por pastagens e rebanhos a perder de vista, começa a dividir espaço com os cafezais
Maior produtor de leite do Espírito Santo, Ecoporanga, no Extremo Norte do estado, assiste a uma transformação de suas paisagens. O território, antes ocupado por pastagens e rebanhos a perder de vista, começa a dividir espaço com os cafezais.
Última fronteira agrícola capixaba, a mudança no cenário rural está longe de ser exclusividade de Ecoporanga. Os municípios vizinhos de Montanha, Mucurici e Ponto Belo — este último em menor intensidade — também vivem essa modificação. As pastagens estão, aos poucos, sendo tomadas por plantações de café, mamão e pimenta-do-reino.
