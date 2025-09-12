Nome de Ricardo Ferraço para governador ganha reforço na Grande Vitória

O prefeito do município da Serra, Weverson Meireles (PDT), que até então, acompanhava o processo de construção de alianças para as eleições de 2026 de forma discreta, se posicionou quanto ao nome que pretende apoiar para o comando do Poder Executivo estadual.

Quando questionado sobre se já estaria apoiando o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), assim como o seu correligionário e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT), a resposta foi: “sem dúvida! Com toda certeza.”

Leia também: IPESES: Ricardo Ferraço lidera em todos os cenários para governador

A declaração foi dada em uma entrevista a um veículo de comunicação local, nesta quinta-feira (11).

Na oportunidade, o prefeito também reforçou o seu compromisso com o governador Renato Casagrande (PSB) para a primeira vaga do Senado Federal, porém deixou em aberto o apoio para a segunda vaga, que até então, dentro do grupo liderado por Casagrande, tem o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), como um dos nomes mais ventilados.

Nesse contexto, Weverson ainda citou Vidigal como um quadro político que tem lastro para ocupar a segunda vaga, colocando o PDT como protagonista na chapa majoritária nas eleições 2026.

E quanto à segunda vaga? Qual é o segundo candidato ao Senado que, hoje, tende a ter o seu apoio? Eu acho que tem muita coisa ainda para que nós possamos avaliar. Muita sabedoria. O próprio PDT tem um quadro de excelência para compor a chapa majoritária.