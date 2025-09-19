Cultura

Obra reúne juíza, psicóloga e educadora contra violência doméstica infantil

A obra “Onde estão os filhos da violência?” reúne vivências das três áreas para trilhar caminhos eficientes contra a negligência social que atinge crianças vítimas da violência doméstica.

Foto: Divulgação

A juíza Hermínia Maria Silveira Azoury, a psicóloga Ana Paula Vieira Fraga e a educadora Karla Lopes da Silva Nascimento lançam, no próximo dia 29 de setembro de 2025, às 18h30, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Vitória/ES), o livro Onde estão os filhos da violência?

A obra reúne perspectivas jurídicas, psicológicas e pedagógicas para denunciar os efeitos ocultos da violência doméstica sobre crianças e adolescentes, propondo caminhos concretos de prevenção, escuta e acolhimento.

O evento é uma realização do Instituto Abeves, organizado pela IB Consultoria, com patrocínio oficial da ArcelorMittal e apoio institucional do TJES, da Maison du Brésil (Paris), da Associação Moçambicana de Juízes, da Escola do Legislativo e da Assembleia Legislativa do ES.

O lançamento será solidário: cada participante é convidado a doar 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados a entidades de acolhimento de mulheres e crianças. Em contrapartida, cada doador receberá um exemplar do livro.

Depoimentos

 “Dar visibilidade ao silêncio das vítimas é um dever social e institucional. Este livro é uma ferramenta de mobilização para inspirar ações concretas na proteção de crianças e adolescentes.” — Juíza Hermínia Azoury

“O sofrimento infantil e juvenil, muitas vezes, se esconde atrás de dificuldades escolares ou comportamentais. É preciso escuta qualificada para identificar precocemente e intervir de forma adequada.” — Psicóloga Ana Paula Vieira Fraga

“Educação e cultura são instrumentos para quebrar ciclos de violência. É na comunidade que a transformação começa.” — Educadora Karla Lopes

“A união de diferentes áreas e instituições em torno do livro demonstra que a proteção à infância é uma causa coletiva e urgente.” — Isabel Berlinck, diretora da IB Consultoria.

Sinopse

Onde Estão os Filhos da Violência? nasce da inquietação da juíza Hermínia Azoury, referência nacional no enfrentamento à violência doméstica, sobre a negligência social diante de crianças e adolescentes expostos a contextos de agressão.

Escrito em parceria com a psicóloga radicada na França, Ana Paula Vieira Fraga, e a educadora e gestora cultural Karla Lopes, o livro articula experiência judicial, clínica e pedagógica para denunciar os efeitos ocultos da violência doméstica na infância e juventude.

Com relatos, reflexões e análises, a obra mostra como o trauma infantil muitas vezes se disfarça em dificuldades escolares e comportamentais, propondo estratégias de prevenção e acolhimento. Mais que denúncia, é um chamado à ação coletiva, convocando sociedade e instituições a romper ciclos de violência.

O livro Onde estão os filhos da violência? é uma obra de reflexão e análise que se alinha à Agenda 2030 da ONU, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para transformar o mundo.

Sobre as Autoras

Hermínia Maria Silveira Azoury – Juíza de Direito do TJES, titular da Coordenadoria da Mulher e da 9ª Vara de Violência Doméstica em Vila Velha. Ex-defensora pública, especialista em Psicologia Forense, mestranda em Psicologia Criminal.

Ana Paula Vieira Fraga – Psicóloga clínica, doutora em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise (Universidade Paris 7 – Denis Diderot), mestre em Psicologia Clínica (UnB). Atua no Serviço de Psicoterapia da Criança e do Adolescente em Reims, França.

Karla Lopes da Silva Nascimento – Educadora e gestora cultural. Graduada em Pedagogia (UFES), pós-graduada em Políticas Públicas, Serviço Social, Psicopedagogia e Musicoterapia.

Próximos passos

Após o lançamento, estão previstas quatro palestras de capacitação sobre prevenção e enfrentamento da violência doméstica. A primeira será na Escola do Legislativo; outras três ocorrerão em diferentes macrorregiões do Espírito Santo.

Na primeira semana de outubro, o livro também será apresentado em Moçambique, durante o Fórum sobre Violência Doméstica da Associação Moçambicana de Juízes.

Serviço

Lançamento do Livro: Onde estão os filhos da violência?

  • Data: 29 de setembro de 2025
  • Horário: 18h30
  • Local: Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Vitória/ES
  • Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis (dá direito a 1 exemplar do livro; doações destinadas a entidades de acolhimento de mulheres e crianças)
  • Realização: Instituto Abeves
  • Organização: IB Consultoria
  • Patrocínio oficial: ArcelorMittal
  • Apoio institucional: TJES, Maison du Brésil, Associação Moçambicana de Juízes, Escola do Legislativo e Assembleia Legislativa do ES

