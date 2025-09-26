ONU: Brasil e outros países deixam plenário em protesto a Netanyahu

A Missão do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) deixou o plenário da Assembleia Geral antes do pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em protesto contra a escalada de violência no Oriente Médio. A decisão, confirmada pelo Itamaraty, foi tomada após a morte de dois brasileiros em ataques no Líbano e diante da crise humanitária na Faixa de Gaza.

De acordo com informações do portal G1, fontes diplomáticas informaram que a comitiva brasileira recebeu orientação expressa do governo para não acompanhar o discurso. O Itamaraty ressaltou que a retirada do plenário é um ato simbólico para reforçar a posição do país em defesa de uma solução pacífica e do respeito ao direito internacional humanitário.

Israel mantém, há quase um ano, uma guerra contra o grupo Hamas em Gaza e, desde a semana passada, bombardeia o Líbano em confrontos com o Hezbollah. Mais de 700 pessoas já morreram nos ataques recentes.