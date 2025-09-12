Oportunidades

Oportunidade de emprego: loja em Cachoeiro está contratando operador de caixa

A empresa destaca que o processo de contratação é imediato, reforçando a necessidade de experiência comprovada para preencher a vaga.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

consumo capixaba
Foto: Divulgação

A unidade da Peta Mix em Cachoeiro de Itapemirim está com oportunidade de emprego aberta para operador de caixa com experiência. A seleção busca profissionais que tenham vivência na função e estejam prontos para atuar em um ambiente dinâmico e de grande fluxo de clientes.

Os interessados devem enviar o currículo exclusivamente por e-mail, no endereço [email protected]. A empresa destaca que o processo de contratação é imediato, reforçando a necessidade de experiência comprovada para preencher a vaga.

Leia também: Empresa abre vaga para auxiliar de almoxarifado em Cachoeiro

A oportunidade representa mais uma chance de recolocação no mercado de trabalho em Cachoeiro, movimentando o setor de comércio local e oferecendo possibilidade de estabilidade a profissionais qualificados.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidades

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por