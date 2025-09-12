Oportunidade de emprego: loja em Cachoeiro está contratando operador de caixa

A unidade da Peta Mix em Cachoeiro de Itapemirim está com oportunidade de emprego aberta para operador de caixa com experiência. A seleção busca profissionais que tenham vivência na função e estejam prontos para atuar em um ambiente dinâmico e de grande fluxo de clientes.

Os interessados devem enviar o currículo exclusivamente por e-mail, no endereço [email protected]. A empresa destaca que o processo de contratação é imediato, reforçando a necessidade de experiência comprovada para preencher a vaga.

Leia também: Empresa abre vaga para auxiliar de almoxarifado em Cachoeiro

A oportunidade representa mais uma chance de recolocação no mercado de trabalho em Cachoeiro, movimentando o setor de comércio local e oferecendo possibilidade de estabilidade a profissionais qualificados.