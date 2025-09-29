Palco Aberto leva teatro educativo às escolas de Anchieta

Em Anchieta, para celebração do Dia das Crianças (12 de outubro), o Grupo de Teatro Rerigtiba realiza de 6 a 17 de outubro mais uma etapa do projeto “Palco Aberto: Educação e Arte em Cena”. O projeto leva apresentações teatrais com foco educativo para alunos do Ensino Fundamental I da rede pública municipal. O objetico é reforçar o papel do teatro como uma poderosa ferramenta de formação que vai muito além do entretenimento.

As apresentações dos espetáculos “Sono e Sonhos”, “Cadê Mafalda?”, “A Maldição e o Mistério de Kalá” e “O Rei de Quase Tudo” não se limitam a contar histórias. Elas propõem, de forma lúdica e sensível, reflexões cruciais sobre temas como protagonismo, afetividade, aceitação da diversidade e preservação do meio ambiente.

Segundo Welida, atriz do Grupo Rerigtiba, a arte tem um poder transformador. “Acreditamos que a arte educa, emociona e empodera. Com o ‘Palco Aberto’, buscamos estimular a imaginação e o desenvolvimento pessoal, oferecendo uma experiência que contribui para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e sensíveis”, explica.

Ao apresentar os espetáculos no Espaço Cultural Rerigtiba e em quadras das escolas, o projeto aproxima a arte do cotidiano dos estudantes, garantindo que o acesso ao universo teatral se torne parte integrante do processo educativo.

O projeto é uma realização do Grupo de Teatro Rerigtiba com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, com recursos do Termo de Fomento 010/2025.