Perseguição em rodovia termina com apreensão de drogas

Na noite de sábado (13), os policiais militares da ROR do 3º Batalhão apreenderam uma quantidade de drogas durante patrulhamento na BR-482, na zona rural de Guaçuí.

A equipe avistou dois homens em uma motocicleta Honda CG de cor preta, trafegando em direção contrária à viatura. Os ocupantes chamaram atenção pelo comportamento suspeito: o carona olhava constantemente para trás e a placa da moto estava parcialmente levantada, dificultando a identificação.

Diante da situação, os militares tentaram realizar a abordagem, mas o condutor da motocicleta iniciou fuga em alta velocidade. Ao acessar o trevo que dá acesso a Dores do Rio Preto, o carona arremessou uma sacola verde na via. Devido às condições da pista molhada, não foi possível alcançar os suspeitos.

Nas buscas realizadas em seguida, os policiais localizaram a sacola descartada. Dentro dela havia 20 buchas de maconha, 50 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, uma balança de precisão, microtubos vazios e sacolas plásticas, materiais comumente usados para o preparo e comércio de entorpecentes. O material apreendido foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.