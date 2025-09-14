Polícia Militar prende homem por tráfico em bairro de Cachoeiro

Um homem foi preso neste domingo (14) por tráfico de drogas na Avenida José Felix Cheim, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação foi resultado de troca de informações entre a Polícia Civil e a inteligência da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, o suspeito foi abordado no acostamento da via e detido. Na sequência, com autorização da moradora de um imóvel apontado na denúncia, os policiais entraram na residência e encontraram materiais ilícitos sobre a mesa da sala.

Foram apreendidos 47g de substância análoga a pac, 19,2g de haxixe, 1 litro de “loló”, dois celulares, um relógio, um anel, adesivos diversos e uma balança de precisão.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia junto com o suspeito. O caso foi registrado na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.