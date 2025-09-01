Piúma abre inscrições para cursos gratuitos do Qualificar-ES

O programa Qualificar-ES está com inscrições abertas para cursos gratuitos em Piúma. Nesse sentido, estão disponíveis três opções: Cuidador Infantil (turno da manhã), Cuidador de Idosos (tarde) e Cuidador de Pessoas com Deficiência (noite).

Para os interessados, as inscrições seguem abertas até o dia 12 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site qualificar.es.gov.br. Nesse sentido, a iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação profissional e facilitar o acesso ao mercado do trabalho.

Leia também: Iúna recebe workshop sobre turismo e agroindústria do Caparaó

Assim, o resultado da seleção será divulgado no dia 23 de setembro. Dessa forma, as aulas começam na outra semana, dia 30, no Polo UAB de Piúma.

A iniciativa integra o programa Capacita Piúma, em parceria com o Governo do Estado, e reforça o compromisso com a qualificação gratuita e acessível.