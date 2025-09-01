Iúna recebe workshop sobre turismo e agroindústria do Caparaó

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realizará, no dia 03 de setembro, o Workshop Observatório do Trabalho: o turismo e a agroindústria na região do Caparaó, na Casa da Cultura de Iúna, das 8h às 13h30.

O curso tem como objetivo debater os desafios e as oportunidades do mercado de trabalho nos setores do turismo, da natureza e rural, além da agroindústria na região do Caparaó, lidando com a escassez da mão de obra e apresentando os sinais, as causas e as soluções.

Apresentando um levamento da empregabilidade no Estado, trazendo cursos de qualificações na área ou fora dela para a geração de emprego no município conforme a demanda da cidade.

O workshop tem como público-alvo os gestores públicos, trabalhadores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), turismo e acadêmicos, aberto também para o público geral. (Texto produzido com a colaboração de Lavinia Ramos)