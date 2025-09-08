Segurança

PM apreende cocaína, dinheiro e celulares em operação em Cachoeiro

Foto: Divulgação | PMES

Seis pessoas foram presas e uma grande quantidade de drogas apreendida, pela Polícia Militar, neta segunda-feira (8), na Sefra em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, a ação teve início após informações anônimas indicarem que um grupo estaria reunido em uma residência para realizar o fracionamento da droga, conhecido como “endola”. No local, os policiais flagraram os suspeitos embalando entorpecentes.

Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 670 em espécie, 810 papelotes de cocaína e uma porção maior da droga. Além de um invólucro oval de plástico marrom, dois celulares e materiais utilizados para a preparação. Cinco homens e uma mulher foram presas.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido, para as medidas cabíveis.

