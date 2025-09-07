Grave acidente em rodovia no ES deixa homem e bebê mortos

Um grave acidente entre dois carros deixou duas vítimas fatais na rodovia ES 434, neste sábado (6).

O fato ocorreu na estrada que liga a cidade de Pancas ao distrito de Laginha, no Norte do Espírito Santo. As vítimas foram um homem, de 38 anos, e uma bebê de apenas 50 dias.

De acordo com a Polícia Militar, a colisão envolveu um veículo modelo Uno e um Gol.

O motorista do Uno chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já no Gol estavam o condutor, sua esposa e os três filhos do casal. A mulher e um dos filhos tiveram ferimentos. A filha mais nova, uma bebê de 50 dias, não resistiu e veio a óbito.

O condutor do Gol realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Pancas.