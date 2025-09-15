PM recolhe carros estacionados irregularmente em cidade do Sul do ES
Além da remoção, os condutores também receberam as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Cerca de cinco veículos foram removidos das ruas de Dores do Rio Preto durante as festas do município neste fim de semana.
De acordo com a Polícia Militar, a operação ocorreu ao longo da BR-482, onde os automóveis foram flagrados parados no acostamento. Além da remoção, os condutores também receberam as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Leia também: Acidente em Marechal Floriano deixa adultos, criança e bebê feridos
A legislação estabelece que estacionar em rodovias, salvo em situações de emergência, configura infração grave, sujeita a multa e guinchamento do veículo. Conforme o artigo 181, inciso VIII, do CTB.
Segundo a PM, a norma tem como objetivo garantir a segurança viária, já que a presença de carros em locais inadequados pode provocar acidentes, como colisões traseiras e atropelamentos.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui