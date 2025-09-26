Polícia apreende 16 armas e munições durante operação em Afonso Cláudio

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de 16 armas de fogo e centenas de munições em Afonso Cláudio, na última quarta-feira (26).

Segundo as informações, os policiais encontraram pistolas, revólveres e espingardas escondidas em diversos pontos de uma residência. Durante a operação, dois homens foram detidos e levados para a delegacia da região.

O material recolhido será encaminhado para análise em laboratório, a fim de verificar se já foi utilizado em homicídios ou em outros crimes.