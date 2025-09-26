Segurança

Polícia apreende 16 armas e munições durante operação em Afonso Cláudio

O material recolhido será encaminhado para análise em laboratório

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de 16 armas de fogo e centenas de munições em Afonso Cláudio, na última quarta-feira (26).

Segundo as informações, os policiais encontraram pistolas, revólveres e espingardas escondidas em diversos pontos de uma residência. Durante a operação, dois homens foram detidos e levados para a delegacia da região.

Leia também: Homem é preso por manter mulher em cárcere privado em Vila Velha

O material recolhido será encaminhado para análise em laboratório, a fim de verificar se já foi utilizado em homicídios ou em outros crimes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Afonso CláudioPolícia CivilPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por