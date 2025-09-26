Homem é preso por manter mulher em cárcere privado em Vila Velha

Um homem foi preso, na última quinta-feira (25), acusado de manter uma mulher em cárce privado em Vila Velha.

Segundo informações, o suspeito teria entrado no apartamento segurando a vítima pelo pescoço. Momentos antes, a mulher teria ido em um escritório de advocacia, localizado no mesmo prédio, quando foi surpreendida pelo agressor.

Leia também: Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Alegre

Os agentes conseguiram acessar o edifício e, após percorrerem os andares, localizaram a mulher no último pavimento. Ela apresentava escoriações no pescoço e relatou ter sido obrigada a permanecer no local contra sua vontade.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha para as devidas providências.