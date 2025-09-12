Pets

VÍDEO | Boto-cinza é encontrado morto em praia de Marataízes

O IPCMAR foi acionado.

Foto: Guarda Vida de Marataízes

Um animal marinho, identificado preliminarmente como um boto-cinza, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (12) na Praia da Rodoviária, em Marataízes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Muniz Freire inicia castração e microchipagem de pets; veja como participar

Equipes do Instituto de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (IPCMAR), órgão responsável pelo monitoramento de animais marinhos na região, foram acionadas para realizar a avaliação do animal e coletar informações que auxiliem na identificação da causa da morte.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Marataízes

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por