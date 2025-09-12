VÍDEO | Boto-cinza é encontrado morto em praia de Marataízes

Um animal marinho, identificado preliminarmente como um boto-cinza, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (12) na Praia da Rodoviária, em Marataízes.

Equipes do Instituto de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (IPCMAR), órgão responsável pelo monitoramento de animais marinhos na região, foram acionadas para realizar a avaliação do animal e coletar informações que auxiliem na identificação da causa da morte.