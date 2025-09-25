Polícia Civil prende foragido e identifica autor de furto em Guaçuí

Um homem de 39 anos, foragido da cidade de Porciúncula (RJ), foi preso pela Polícia Civil de Guaçuí no início da noite de terça-feira (24), durante a Operação Saturação.

De acordo com a PC, os policiais abordaram um homem de 49 anos, identificado como o autor de um furto ocorrido no último dia 20 de setembro, no Centro de Guaçuí. Ele havia levado uma mochila de dentro de um veículo estacionado próximo ao pontilhão de ferro. O objeto continha materiais de trabalho de uma fotógrafa, avaliados em quase R$ 7 mil.

O suspeito foi identificado por meio das imagens do sistema de videomonitoramento da Prefeitura e, no momento da abordagem, estava usando a mesma roupa do dia do crime. Ele confessou o furto e afirmou ter vendido os materiais por apenas R$ 20. Parte dos objetos foi recuperada pela própria vítima, após um apelo feito nas redes sociais.

De acordo com a legislação brasileira, o homem não pôde ser preso, já que não havia mandado judicial nem flagrante. Ele foi ouvido e liberado.

A delegada de Guaçuí, Yasmin Neves Fassarella, destacou que as operações de combate a crimes patrimoniais vão continuar e alertou sobre a prática de receptação. “Quem compra objetos sem comprovação de origem está cometendo crime e, além disso, fomenta a criminalidade na cidade”, afirmou.