Polícia desarticula golpe envolvendo serviços de dedetização em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Espírito Santo realizou nesta quinta-feira (11) uma operação contra crimes de estelionato e furto, que resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão em um apartamento de alto padrão na orla da Praia do Morro, em Guarapari. A ação foi conduzida pela Delegacia de Presidente Kennedy, com apoio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim e da Guarda Civil Municipal.

O investigado, de 48 anos, é acusado de aplicar golpes em moradores, principalmente da zona rural de Presidente Kennedy, oferecendo serviços de dedetização sem eficácia. Uma das vítimas, de 51 anos, relatou ter pago R$ 240 por um serviço que não apresentou resultado, descobrindo posteriormente que o suspeito já possuía histórico de golpes semelhantes.

Outra mulher, de 64 anos, também registrou ocorrência após pagar R$ 800 para combater pardais em sua residência, mas não obteve retorno após constatar que o produto aplicado não surtiu efeito.

Durante as investigações, a polícia identificou ainda um furto em Guarapari. No dia 1º de setembro, o suspeito subtraiu dois medicamentos de uma farmácia, avaliados em R$ 1.664. Ele chegou a fornecer seus dados no balcão antes de ocultar os produtos e sair do estabelecimento sem pagar.

Na busca realizada no apartamento, foram apreendidos equipamentos e produtos químicos utilizados em dedetização, talões de orçamento, documentos e R$ 107 mil em espécie sem comprovação de origem. Também foi encontrado um dos medicamentos furtados; o outro já havia sido consumido pela companheira do investigado, que admitiu o uso.

O homem confessou o furto e foi ouvido pela Polícia Civil, sendo liberado para responder em liberdade. Os crimes de estelionato estão sob responsabilidade da Delegacia de Presidente Kennedy, enquanto o caso de furto é apurado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.