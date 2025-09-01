Segurança

Polícia Militar divulga balanço da Operação Pedra Angular em Cachoeiro

Durante a operação, foram retirados de circulação quatro armas de fogo e 172 munições.

Viatura PM
Foto: 9º Batalhão da PM

O 9º Batalhão da Polícia Militar, em Cachoeiro de Itapemirim, divulgou o balanço da Operação Pedra Angular, voltada para a preservação da ordem durante a tradicional Feira do Mármore. A ação foi comandada pela coronel PM Emília e pelo tenente-coronel Fabrício Dutra, com apoio do tenente-coronel Nério, e reforçou o policiamento em pontos estratégicos da cidade.

Com a intensificação das ações preventivas e ostensivas, o saldo foi considerado altamente positivo: não houve registros de ocorrências de vulto, tampouco atentados contra visitantes ou expositores.

Resultados alcançados

Durante a operação, foram retirados de circulação quatro armas de fogo e 172 munições. A PM realizou 13 prisões em flagrante e apreendeu sete carregadores de armas. Também foram apreendidas diversas drogas, incluindo cocaína, crack, maconha, haxixe e ecstasy. Além disso, nove veículos foram recuperados, muitos deles com registro de furto ou roubo.

Compromisso com a população

O tenente-coronel Nério destacou o empenho da tropa e ressaltou o êxito das ações. “Os policiais militares atuaram de forma exemplar e mostraram compromisso com a segurança da população e dos visitantes”, afirmou.

A Polícia Militar reafirmou ainda seu compromisso de garantir a tranquilidade em grandes eventos no município, assegurando a proteção da sociedade e o bom andamento das atividades culturais e econômicas.




