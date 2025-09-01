ES mantém queda nos homicídios e alcança melhor resultado anual

O Espírito Santo fechou o mês de agosto com 67 homicídios e mantém, no acumulado do ano, o melhor resultado da série histórica desde 1996. Ao todo, são 13,3% de redução nos assassinatos em 2025, em comparação com o mesmo período de oito meses do ano passado, sendo 78 mortes a menos que em 2024.

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O resultado de agosto foi o terceiro melhor da série histórica para o mês, sendo que somente em 2024 e 2023 os dados foram um pouco abaixo, com cinco homicídios a menos do que no ano passado. Com isso, atualmente, o Estado tem 510 registros de assassinatos, contra 588 de janeiro a agosto de 2024.

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Todas as regiões do Espírito Santo apresentam queda nas estatísticas acumuladas de mortes violentas. A região Metropolitana tem 9,4% de redução, a Norte 17,3% de queda, o Sul com decréscimo de 21,6%, Noroeste com menos 10% e na região Serrana foram 26,5% de redução de assassinatos.

“Mesmo com um mês desafiador, mostramos que estamos no caminho certo, mantendo a redução nos homicídios em todas as regiões e com redução aos registros do ano passado, que já foi o melhor ano da série histórica. Com o fortalecimento das nossas forças de segurança e a intensificação no uso da tecnologia, vamos seguir reduzindo os números para transformar o Espírito Santo em um dos Estados mais seguros do País”, comentou o governador Renato Casagrande.

Atualmente, 50 municípios apresentam mais de 30 dias sem homicídios no Espírito Santo. O destaque maior fica por conta de Cachoeiro de Itapemirim, a maior cidade do Sul, que alcançou a marca de 74 dias sem assassinatos em 31 de agosto. Em 10 municípios já não se registram assassinatos há mais de um ano, sendo Dores do Rio Preto o recordista absoluto, com 1204 dias sem homicídios.

“Esse é um caminho sem volta que estamos trilhando. De forma estratégica para melhorar a segurança em nosso Estado. Cachoeiro de Itapemirim está sem mortes violentas há 74 dias. Integração, inteligência e investimentos em segurança pública que permitam a prevenção, combate, investigação e a retirada de criminosos de circulação. Na última semana, mil alunos soldados iniciaram o estágio operacional nas ruas, reforçando a presença do Estado. O Governo do Estado está realizando o maior investimento da história na ampliação dos efetivos das nossas polícias e em tecnologia, como os totens de segurança, reconhecimento facial e central de monitoramento. Vamos seguir trabalhando!”, reforçou o vice-governador e coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou que, apesar de muitas dificuldades, com situações de conflito do tráfico de drogas e organizações criminosas tentando demonstrar poder de força, a Segurança Pública segue dando respostas e mantendo os índices de assassinatos em queda.

“Mesmo com as facções brigando por pontos de venda de drogas, a gente conseguiu reestruturar nosso planejamento e estancar os problemas nas regiões mais problemáticas, como a grande Santa Rita, grande Terra Vermelha e região de Balneário de Carapebus. A resposta é forte e deixamos claro que aqui, não há domínio territorial e nem vamos permitir que bandidos fiquem se digladiando no meio da rua. Temos forças de segurança muito bem treinadas e equipadas e seguiremos para alcançar uma redução ainda maior de homicídios no Estado” afirmou Damasceno.

Feminicídios em queda

Dentro das estatísticas gerais, os casos de feminicídio também apresentam uma redução significativa em relação a 2024. De janeiro a agosto foram 20 casos registrados, contra 28 do mesmo período do ano passado. Uma queda de 26,6% nas mortes violentas de mulheres por conta de gênero.

No geral, os homicídios de mulheres também registram queda, de 21,9%, com 14 casos a menos que em 2024, sendo, em números absolutos, 50 assassinatos em 2025, contra 64 de janeiro a agosto do ano passado.