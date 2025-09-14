Videomonitoramento flagra homem com drogas em Cachoeiro

Na manhã deste domingo (14), um homem foi detido no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, após ser flagrado por câmeras de videomonitoramento em posse de substância análoga à maconha. O caso ocorreu na Praça de Táxi, em frente a uma agência bancária.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a ocorrência, durante a abordagem foram encontrados um isqueiro, um moedor de maconha, um pacote de papel tipo seda, 88 pontas de cigarro, um cigarro pronto e uma quantidade de entorpecente. Os materiais foram recolhidos e anexados ao boletim de ocorrência.

Leia também: Videomonitoramento flagra furto de extintor em Cachoeiro

O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis.