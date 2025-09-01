Segurança

Polícia resgata aves silvestres e apreende gaiolas em Itapemirim

Manter aves sem autorização constitui crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais Polícia Ambiental

A Polícia Ambiental apreendeu 15 pássaros da fauna silvestre brasileira em Itapemirim, no último domingo (31).

De acordo com a equipe do BPMA, os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro. Cerca de 20 gaiolas também foram encontradas e apreendidas.

Entre as espécies resgatadas estavam coleiros, um melro e um trinca-ferro anilhado. Todas as aves foram recolhidas e encaminhadas conforme prevê a legislação ambiental.

Ainda segundo a corporação, manter aves sem autorização constitui crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

