Polícia resgata aves silvestres e apreende gaiolas em Itapemirim

A Polícia Ambiental apreendeu 15 pássaros da fauna silvestre brasileira em Itapemirim, no último domingo (31).

De acordo com a equipe do BPMA, os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro. Cerca de 20 gaiolas também foram encontradas e apreendidas.

Entre as espécies resgatadas estavam coleiros, um melro e um trinca-ferro anilhado. Todas as aves foram recolhidas e encaminhadas conforme prevê a legislação ambiental.

Ainda segundo a corporação, manter aves sem autorização constitui crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).