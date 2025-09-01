Polícia resgata aves silvestres e apreende gaiolas em Itapemirim
Manter aves sem autorização constitui crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).
A Polícia Ambiental apreendeu 15 pássaros da fauna silvestre brasileira em Itapemirim, no último domingo (31).
De acordo com a equipe do BPMA, os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro. Cerca de 20 gaiolas também foram encontradas e apreendidas.
Entre as espécies resgatadas estavam coleiros, um melro e um trinca-ferro anilhado. Todas as aves foram recolhidas e encaminhadas conforme prevê a legislação ambiental.
Ainda segundo a corporação, manter aves sem autorização constitui crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).
