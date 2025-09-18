Conexão Safra

Potencial da safra brasileira de café 2026 dependerá do clima

A ideia de uma safra de café recorde no Brasil em 2026, com volume semelhante ao de 2020, está perdendo as forças diante dos últimos eventos climáticos nas principais áreas cafeeiras

Foto: Divulgação Cooabriel

A ideia de uma safra de café recorde no Brasil em 2026, com volume semelhante ao de 2020 (ano que o país atingiu a maior safra do grão da história), está perdendo as forças diante dos últimos eventos climáticos nas principais áreas cafeeiras.

“É preciso cautela. Em 2024, a seca nesse mesmo período foi decisiva para as perdas, mas este ano as lavouras entraram com melhor estoque de umidade no solo e as temperaturas não têm registrado as ondas de calor acima de 40°C que vimos no passado. Não é o mesmo cenário, mas a falta de chuva ainda pode comprometer a safra”, explicou o consultor e sócio diretor da PINE Agronegócios, Vicente Zotti.

