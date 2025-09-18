Potencial da safra brasileira de café 2026 dependerá do clima

A ideia de uma safra de café recorde no Brasil em 2026, com volume semelhante ao de 2020 (ano que o país atingiu a maior safra do grão da história), está perdendo as forças diante dos últimos eventos climáticos nas principais áreas cafeeiras.

“É preciso cautela. Em 2024, a seca nesse mesmo período foi decisiva para as perdas, mas este ano as lavouras entraram com melhor estoque de umidade no solo e as temperaturas não têm registrado as ondas de calor acima de 40°C que vimos no passado. Não é o mesmo cenário, mas a falta de chuva ainda pode comprometer a safra”, explicou o consultor e sócio diretor da PINE Agronegócios, Vicente Zotti.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/previsao-tempo/potencial-da-safra-brasileira-de-cafe-2026-dependera-do-clima/