Preço do frango recua em agosto e insumos pressionam avicultores

Levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que as cotações dos produtos avícolas encerraram agosto em queda, reflexo do enfraquecimento da demanda na segunda quinzena do mês. A desvalorização fez a média mensal ficar abaixo da registrada em julho.

