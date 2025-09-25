Preços do café recuam em setembro, mas seguem em patamares elevados

A segunda quinzena de setembro tem sido marcada por retrações no mercado de café, conforme apontam levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A pressão sobre as cotações decorre da expectativa de chuvas mais expressivas nas regiões produtoras do Brasil, da realização de lucros e da liquidação de posições de compra na Bolsa de Nova York (ICE Futures), após fortes valorizações. Soma-se ainda a possibilidade de retirada das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre o café brasileiro.

