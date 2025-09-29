Preços dos ovos caem em setembro e atingem menores níveis do ano

Os preços dos ovos voltaram a cair em setembro, alcançando os menores patamares desde janeiro de 2025 em diversas regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Segundo o levantamento, a partir da segunda quinzena do mês, as vendas da proteína ficaram mais lentas, elevando os estoques nas granjas.

Pesquisadores do Cepea alertam que esse desempenho acende sinais de atenção para o setor, já que os preços vêm recuando no mercado doméstico desde abril, com exceção de agosto, quando o fim das férias escolares aqueceu a demanda e elevou temporariamente as cotações.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/avicultura/precos-dos-ovos-caem-em-setembro-e-atingem-menores-niveis-do-ano/