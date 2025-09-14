Presidente Kennedy abre inscrições para curso gratuito de maquiagem

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio do projeto Mais Caminhos da Secretaria de Assistência Social, abriu inscrições para o curso gratuito de técnicas de maquiagem, com direito a certificado de conclusão. As aulas serão realizadas na EMEIEF “Santo Eduardo”, entre os dias 1º e 10 de outubro, sempre das 18h às 22h.

Com carga horária de 32 horas, o curso é voltado a pessoas a partir de 16 anos que tenham o ensino fundamental entre o 1º e o 5º ano completo. As inscrições seguem até o dia 26 de setembro, na Agência de Treinamentos, localizada em frente à Praça da Bíblia.

Para garantir a vaga, é necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional no município, estimulando a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda por meio da área da beleza.