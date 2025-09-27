Presidente Kennedy: força-tarefa prende grupo suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, após intensas investigações, prendeu oito homens, duas mulheres e apreendeu um adolescente, todos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As ações foram realizadas em duas operações distintas. Durante a ação, foram apreendidos drogas, balança de precisão, materiais para preparo e embalo de entorpecentes e celulares.

A primeira operação ocorreu nessa terça-feira (23), quando policiais civis cumpriram três mandados de prisão temporária, e prenderam dois homens e uma mulher. Com um dos suspeitos foram apreendidas porções de crack, o que levou também à sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Já a segunda operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (26), em uma força-tarefa que contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy, Equipe K9 da Guarda Civil Municipal de Marataízes e do Videomonitoramento Municipal.

Durante a ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar e sete mandados de prisão temporária, além de um mandado de internação contra um adolescente. No total, foram detidos quatro homens e duas mulheres, além da apreensão do menor de idade.

Nas diligências, os policiais localizaram porções de crack e maconha, uma balança de precisão, materiais utilizados no preparo e embalo de entorpecentes, além de diversos aparelhos celulares. Quatro homens também foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Além disso, no último sábado (20), a Guarda Civil Municipal de Marataízes já havia detido outro investigado. Ele estava em posse de uma porção de crack e foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido a partir das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, sendo autuado também em flagrante por tráfico de drogas.