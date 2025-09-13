Presidente Kennedy realiza Dia de Multivacinação neste sábado (13)

A Prefeitura de Presidente Kennedy promove, neste sábado (13), o Dia de Multivacinação em três unidades de saúde do município: Jaqueira, São Salvador e Sede. A ação acontece das 8h às 13h e inclui também a pesagem obrigatória do programa Bolsa Família.

A iniciativa tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos, reforçando a importância da imunização para a proteção da saúde coletiva. Para participar, é necessário apresentar o documento de identificação e a caderneta de vacinação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha busca ampliar a cobertura vacinal no município e garantir a proteção contra doenças que podem ser prevenidas com a vacinação.

A orientação é para que todas as famílias compareçam e mantenham as vacinas em dia. A mobilização integra o calendário de saúde pública do município.