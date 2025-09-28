Previsão do tempo: confira as condições climáticas para o Sul do ES

A previsão do tempo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indica que o domingo será de tempo firme em todo o Espírito Santo. A instabilidade atmosférica perde força e a presença de um sistema de alta pressão mantém o ar seco, dificultando a formação de nuvens.

Não há expectativa de chuva para nenhuma região do estado, e as temperaturas sobem de forma gradual. O vento sopra fraco a moderado ao longo do litoral.

Grande Vitória

O dia será de poucas nuvens e sem chuva. O vento marítimo sopra moderado na faixa litorânea. As temperaturas variam entre 15 °C e 27 °C, enquanto em Vitória os termômetros oscilam de 15 °C a 26 °C.

Região Sul

Predomínio de sol e tempo seco, com vento moderado no litoral.

Áreas menos elevadas: mínima de 11 °C e máxima de 29 °C.

mínima de 11 °C e máxima de 29 °C. Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 24 °C.

Região Serrana

Céu com poucas nuvens e clima seco.

Áreas menos elevadas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

mínima de 13 °C e máxima de 28 °C. Áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 25 °C.

Região Norte

Domingo de sol e sem chuva, com temperaturas entre 14 °C e 23 °C.

Região Noroeste

Tempo firme em toda a região.

Áreas menos elevadas: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

mínima de 15 °C e máxima de 28 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 12 °C e máxima de 26 °C.

Região Nordeste

Céu aberto e vento moderado no litoral. A temperatura varia de 17 °C a 27 °C.

As condições meteorológicas favorecem atividades ao ar livre, mas a baixa umidade do ar requer atenção para hidratação e cuidados com a pele.