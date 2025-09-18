Projeto sobre a laranja leva Jerônimo Monteiro à mostra mundial

O “Entre pomares e sabores: A dinâmica da cadeia produtiva de laranja em Jerônimo Monteiro”, conquistou o primeiro lugar na Mostra CLAK – Mostra Científica Nacional de Ciência e Tecnologia do Colégio Arthur Konrath, realizada no Rio Grande do Sul. O projeto foi desenvolvido por alunas da EEEFM Jerônimo Monteiro e a iniciativa também garantiu credencial para a Feira Internacional de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, que acontece entre 24 e 28 de novembro de 2025, em Lima, no Peru.
O trabalho foi produzido pelas estudantes Alice Rodrigues Pimentel, Kauanny Teixeira Pinheiro Salucci e Larissa da Silva Marques, sob orientação dos professores Jailson Mauricio Pinto e Andréia Cristina Giri Dias.
O projeto contou a história da laranja em Jerônimo Monteiro, município reconhecido como capital estadual da fruta, além de destacar o potencial da produção para além do suco, com a criação de derivados como farinha de laranja, sequilhos, sabonetes, artesanatos e até laranja desidratada para drinks.
O projeto
A pesquisa incluiu entrevistas com produtores locais e vendedores que atuam ao longo das rodovias, resgatando memórias e vivências que deram origem ao livro “As histórias que a laranja me conta”.
Além disso, os alunos produziram um livro de receitas e outro de contos, ambos inspirados na fruta. O projeto também passou por feiras municipais e estaduais, em Jerônimo Monteiro e Vitória, levando oficinas de orientação e produtos derivados da laranja para o público.
De acordo com os professores responsáveis, a iniciativa nasceu de um questionamento: por que, sendo Jerônimo Monteiro a capital da laranja, os estudantes ainda tinham pouco conhecimento sobre a importância do produto?
A partir daí, foi construída uma cartografia simples da cadeia produtiva, com o objetivo de valorizar os agricultores locais, ampliar o conhecimento dos jovens e mostrar a força econômica e cultural da fruta para o Espírito Santo.
