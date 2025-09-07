Loterias

Resultado da Lotofácil da Independência: 2 apostas do ES ganharam o prêmio principal

No total, o concurso registrou milhares de vencedores em diferentes faixas de premiação

bilhete ilustrando o resultado da lotofácil 3307
Foto: Reprodução | Rede social

O sorteio da Lotofácil concurso 3480, realizado neste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), distribuiu R$ 4.293.824,84 para cada uma das 54 apostas que acertaram os 15 números.

Entre os ganhadores, duas apostas do Espírito Santo foram premiadas: uma feita em Serra, na Loteria Jacaraípe Ltda-ME, e outra em Vitória, na Lane Loterias Ltda-ME.

No total, o concurso registrou milhares de vencedores em diferentes faixas de premiação:

  • 15 acertos: 54 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 4.293.824,84;
  • 14 acertos: 9.661 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 2.008,81;
  • 13 acertos: 301.854 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 35,00;
  • 12 acertos: 3.539.490 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 14,00;
  • 11 acertos: 18.955.181 apostas ganhadoras, prêmio de R$ 7,00.

Portanto, as dezenas sorteadas foram: 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23.

Distribuição das apostas vencedoras com 15 acertos

Além do Espírito Santo, os prêmios máximos saíram para apostas em Bahia (1), Ceará (1), Distrito Federal (3), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Pará (2), Paraíba (1), Pernambuco (2), Paraná (5), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (1), Rio Grande do Sul (1), São Paulo (20) e ainda 8 apostas registradas no canal eletrônico da Caixa.

