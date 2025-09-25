Cidades

Rick & Renner agitam primeira noite da FECAP em Brejetuba

O show começa às 23 horas e promete agitar a programação que celebra os 30 anos de emancipação política do município.

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Instagram/Reprodução

A dupla sertaneja Rick & Renner será o grande destaque da primeira noite da Feira de Negócios Capixaba (FECAP), que movimentará Brejetuba a partir desta sexta-feira (26). O show começa às 23 horas e promete agitar a programação que celebra os 30 anos de emancipação política do município.

Antes da atração principal, o público poderá acompanhar uma série de atividades culturais. A abertura oficial da feira está marcada para as 17h, com o desfile da Princesa Mirim. Às 18h, será a vez da eleição da Rainha do Café e da Rainha do Rodeio. O rodeio, tradicional na cidade, começa às 19h, e o cantor Paulo Godin sobe ao palco às 20h. Depois de Rick & Renner, a madrugada continua com o show da dupla Pablo & Matheus, às 1h.

Leia também: FECAP: coagem do Maior Café do Mundo também é negócio; entenda por quê

A programação segue durante o fim de semana com eventos gratuitos que combinam negócios e lazer. No sábado (27), o público terá a famosa Coagem do Maior Café do Mundo, às 19h, além de apresentações de Antony & Gabriel, Os Patrões e Alencacio Schuenk. Já no domingo (28), motocross, shows com bandas locais e o encerramento com Edy Brito & Samuel garantem a animação até a madrugada.

A FECAP

Com entrada gratuita, a FECAP oferece um espaço para expositores, empreendedores e visitantes vivenciarem uma experiência que mistura música, negócios e network.

Além das apresentações culturais, a feira é um importante espaço de oportunidades. Empreendedores, artesãos e produtores locais terão a chance de apresentar seus produtos e serviços, impulsionando a economia da região e fortalecendo o empreendedorismo capixaba.

Realizada pela Prefeitura Municipal de Brejetuba, a FECAP é uma parceria da Câmara Municipal de Brejetuba, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Sustentabilidade Brasil, AQUINOTICIAS.COM e Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). Confira tudo o que vai rolar e programa-se.

Programação completa

Sexta-feira – 26/09

17h – Abertura da feira e desfile da Princesa Mirim

18h – Desfile da Rainha do Café e Rainha do Rodeio

19h – Rodeio

20h – Show com Paulo Godin

23h – Show com Rick & Renner

1h – Show com Pablo & Matheus

Sábado – 27/09

14h – Abertura da feira e Samba MLK

19h – Coagem do Maior Café do Mundo

20h – Rodeio

21h – Show com Os Patrões

23h – Show com Antony & Gabriel

1h – Show com Alencacio Schuenk

Domingo – 28/09

9h – Motocross

12h – Abertura da feira e show com Celinho do Acordeon

18h – Show com Diego Marques

19h – Rodeio

22h – Show com Edy Brito & Samuel

1h – Show com Matheus Machado

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

BrejetubaEspírito SantoFECAP

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por