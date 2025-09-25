Rick & Renner agitam primeira noite da FECAP em Brejetuba
O show começa às 23 horas e promete agitar a programação que celebra os 30 anos de emancipação política do município.
A dupla sertaneja Rick & Renner será o grande destaque da primeira noite da Feira de Negócios Capixaba (FECAP), que movimentará Brejetuba a partir desta sexta-feira (26). O show começa às 23 horas e promete agitar a programação que celebra os 30 anos de emancipação política do município.
Antes da atração principal, o público poderá acompanhar uma série de atividades culturais. A abertura oficial da feira está marcada para as 17h, com o desfile da Princesa Mirim. Às 18h, será a vez da eleição da Rainha do Café e da Rainha do Rodeio. O rodeio, tradicional na cidade, começa às 19h, e o cantor Paulo Godin sobe ao palco às 20h. Depois de Rick & Renner, a madrugada continua com o show da dupla Pablo & Matheus, às 1h.
A programação segue durante o fim de semana com eventos gratuitos que combinam negócios e lazer. No sábado (27), o público terá a famosa Coagem do Maior Café do Mundo, às 19h, além de apresentações de Antony & Gabriel, Os Patrões e Alencacio Schuenk. Já no domingo (28), motocross, shows com bandas locais e o encerramento com Edy Brito & Samuel garantem a animação até a madrugada.
A FECAP
Com entrada gratuita, a FECAP oferece um espaço para expositores, empreendedores e visitantes vivenciarem uma experiência que mistura música, negócios e network.
Além das apresentações culturais, a feira é um importante espaço de oportunidades. Empreendedores, artesãos e produtores locais terão a chance de apresentar seus produtos e serviços, impulsionando a economia da região e fortalecendo o empreendedorismo capixaba.
Realizada pela Prefeitura Municipal de Brejetuba, a FECAP é uma parceria da Câmara Municipal de Brejetuba, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Sustentabilidade Brasil, AQUINOTICIAS.COM e Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). Confira tudo o que vai rolar e programa-se.
Programação completa
Sexta-feira – 26/09
17h – Abertura da feira e desfile da Princesa Mirim
18h – Desfile da Rainha do Café e Rainha do Rodeio
19h – Rodeio
20h – Show com Paulo Godin
23h – Show com Rick & Renner
1h – Show com Pablo & Matheus
Sábado – 27/09
14h – Abertura da feira e Samba MLK
19h – Coagem do Maior Café do Mundo
20h – Rodeio
21h – Show com Os Patrões
23h – Show com Antony & Gabriel
1h – Show com Alencacio Schuenk
Domingo – 28/09
9h – Motocross
12h – Abertura da feira e show com Celinho do Acordeon
18h – Show com Diego Marques
19h – Rodeio
22h – Show com Edy Brito & Samuel
1h – Show com Matheus Machado
