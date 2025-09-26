Sábado de festa em Brejetuba: FECAP tem café gigante, rodeio e shows gratuitos

A segunda noite da Feira de Negócios Capixaba (FECAP) promete agitar Brejetuba neste sábado (27) com uma programação intensa que une tradição, música e muita diversão. A entrada é gratuita e o público poderá acompanhar desde a tarde uma série de atrações que celebram os 30 anos de emancipação política do município.

A abertura da feira está marcada para as 14h, com a apresentação do grupo Samba MLK. O ponto alto da noite será a Coagem do Maior Café do Mundo, às 19h, momento em que o município reforça a sua tradição como um dos principais produtores de café especial do Espírito Santo. Em seguida, o rodeio toma conta da arena às 20h, para fazer a alegria dos fãs da montaria.

A música sertaneja domina o palco principal a partir das 21h, quando o grupo Os Patrões abre a sequência de shows. Logo depois, às 23h, é a vez da dupla Antony & Gabriel. A madrugada encerra em grande estilo com Alencacio Schuenk, que sobe ao palco às 1h.

Realizada pela Prefeitura Municipal de Brejetuba, a FECAP é uma parceria da Câmara Municipal de Brejetuba, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Sustentabilidade Brasil, AQUINOTICIAS.COM e Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes).