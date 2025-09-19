Santa Leopoldina publica resultado processo do seletivo do PAES

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Leopoldina publicou o resultado da análise de currículo e do plano de ação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 003/2025.
O certame teve como objetivo selecionar profissionais do magistério efetivos para atuarem como professores bolsistas e coordenadores municipais das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES), além de compor cadastro de reserva.
De acordo com a Secretaria, o edital completo, com todas as informações sobre o resultado, está disponível no site oficial da Prefeitura. O programa busca viabilizar e fomentar o regime de colaboração entre redes estadual e municipal de ensino.
O PAES é considerado estratégico para a educação capixaba, por priorizar o diálogo permanente entre as redes de ensino e por incentivar práticas conjuntas voltadas ao desenvolvimento dos alunos em todas as etapas da educação básica.
