Cidades

Santa Leopoldina publica resultado processo do seletivo do PAES

O PAES é considerado estratégico para a educação capixaba.

Redação Redação

Reajuste dos professores
Foto: Reprodução | Prefeitura de Guarapari

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Leopoldina publicou o resultado da análise de currículo e do plano de ação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 003/2025.

O certame teve como objetivo selecionar profissionais do magistério efetivos para atuarem como professores bolsistas e coordenadores municipais das ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES), além de compor cadastro de reserva.

Leia também: FECAP: edição de Brejetuba mistura negócios com grandes atrações culturais

De acordo com a Secretaria, o edital completo, com todas as informações sobre o resultado, está disponível no site oficial da Prefeitura. O programa busca viabilizar e fomentar o regime de colaboração entre redes estadual e municipal de ensino.

O PAES é considerado estratégico para a educação capixaba, por priorizar o diálogo permanente entre as redes de ensino e por incentivar práticas conjuntas voltadas ao desenvolvimento dos alunos em todas as etapas da educação básica.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assuntos:

EducaçãoPAESProcesso seletivo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por