Santa Teresa: Feira Distrital terá shows de Marcos & Belutti e Alemão do Forró

A dupla sertaneja Marcos & Belutti e o cantor capixaba Alemão do Forró estão entre as atrações da Feira Distrital, que acontece em Santa Teresa nos dias 26, 27 e 28 de setembro. O evento é uma uma celebração anual que reúne expositores e artistas dos seis distritos da cidade, com uma programação focada em valorizar a cultura local e a memória afetiva dos moradores.
Com 15 anos de carreira, a dupla Marcos & Belutti é referência no cenário sertanejo contemporâneo. Donos de hits como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%” e “Eu Era”, já se apresentaram nos principais palcos do país e seguem conquistando diferentes gerações com sua música.
Eles contam com mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram, e somam mais de 5,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A dupla se apresenta na Feira Distrital na sexta-feira (26), a partir das 22h30. A entrada é gratuita.
Já o Rei do forró capixaba, Alemão do Forró é a grande atração do sábado (27). O cantor sobe ao palco a partir das 23h30, para apresentar seus grandes sucessos. A entrada também é gratuita.
Feira Distrital de Santa Teresa
A Feira Distrital é uma vitrine para a rica gastronomia e os produtos típicos da região, destacando a produção de cada distrito. Serão três dias de programação cultural, que é um dos pilares do evento, com shows musicais de artistas locais e nacional.
Neste ano, a novidade do evento é a Feira Parceria Legal, que levará atendimentos gratuitos nas áreas jurídica e de saúde, além de serviços para os moradores de Santa Teresa. A Feira Distrital acontece no Parque de Exposições do município, a Feira Parceria Legal será realizada no sábado (27), das 8h às 13h.
Confira os serviços disponíveis na Feira Parceria Legal!
Assistência Social
- CADASTRO ÚNICO: consulta da situação do cadastro com atualização conforme a necessidade e preencher solicitação de inclusão e transferência de cadastro único. Documentos necessários: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, Certidão de Nascimento ou Casamento e Comprovante de residência. Obs: Para estar no Cadastro Único a renda mensal é de até meio salário mínimo por pessoa na família.
- Oficina de recreação: Pintura facial, pintura livre em papel, pintura livre em tela e brinquedos com sucata.
- Orientações sobre os serviços ofertados na Assistência Social: emissão de carteirinha da pessoa idosa; CRAS/PAIF, CREAS/PAEFI, SCFV e Benefícios eventuais
Saúde
- Testes rápidos para ISTs
- Vacinação Hepatite B, dupla adulto e influenza
Meio Ambiente
- Vacinação contra cinomose (cachorro)
- Agendamento de castração (gato e cachorro) – Programa Pet Vida e E o Programa Municipal Quem Ama Cuida
Sala do Empreendedor
- Programa Nosso crédito (microcrédito com juros baixos).
- PAV – Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal.
- MEI – Formalização, baixa, parcelamento e emissão de boletos.
- Serviço de cadastro no CADASTUR
Finanças
- Orientação para a atualização e regularização do Cadastro Econômico dos feirantes e demais empreendedores participantes, com esclarecimentos sobre CNAEs, regime de enquadramento tributário e obrigações fiscais.
- Atualização dos dados do cadastro de pessoas com o objetivo de viabilizar a emissão da certidão negativa de débitos e aprimorar a localização para entrega do IPTU e demais serviços.
- Orientação sobre a documentação exigida para o serviço de Avaliação de Bens e Imóveis, bem como sobre o trâmite do processo.
- Conscientização sobre a importância da emissão de notas fiscais e da arrecadação tributária para o desenvolvimento local.
- Fiscalização orientativa, assegurando a legalidade e regularidade das atividades sem inviabilizar a participação dos expositores.
- Apoio aos feirantes na emissão de documentos fiscais e regularização por meio de parcelamentos facilitados.
Confira a programação completa da Feira Distrital!
Sexta-feira (26)
- 18h – Abertura dos portões
- 18h30 – Dança Xote de Roda “Resgate de Tradições” (Várzea Alegre)
- 19h – Emerson Tesch – Palco 2
- 20h30 Dallas Country – Palco Principal
- 22h30 – Marcos & Belutti – Palco Principal
Sábado (27)
- 9h – Abertura dos portões
- 11h30 – Mazinho dos teclados – Palco 2
- 13h – Bruno Ronconi – Voz e Violão (Alto Caldeirão)
- 13h30 – Welison e Júnior – Palco 2
- 15h30 – Pagode Patrimônio do Samba (Santo Antônio do Canaã)
- 16h – Júlio Neto e Daniel – Palco 2
- 18h – Grupo de Violões “Cantos e Encantos da nossa Terra” (Várzea Alegre)
- 20h – Luiz Paulo Forrozão – Palco Principal
- 21h30 – Léo Lima – Palco Principal
- 23h30 – Alemão do Forró – Palco Principal
Domingo (28)
- 13h30 – Samba Ju – Palco Principal
- 14h30 – Apresentação Cultural (Sede)
- 15h30 – Ferrari e Banda – Palco 2
