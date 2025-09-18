Serial killer e tubarões: “Animais Perigosos” promete suspense imperdível: veja

Para os amantes de filmes de suspense e de tubarões, o filme “Animais Perigosos”, é uma boa pedida. Isso porque, o longa acompanha uma surfista experiente e espírito livre chamada Zephyr (Hassie Harrison) que é sequestrada por um assassino em série conhecido como Tucker (Jai Courtney).

Porém, o modus operandi do criminoso é peculiar e perturbador, porque o assassino é obcecado por tubarões. Assim, Tucker rapta suas vítimas e as transforma em comida para esses assustadores e famintos animais, conduzindo toda essa tragédia como um espetáculo.

Nesse sentido, Zephyr, então, é mantida em cativeiro com outra jovem e precisa testemunhar os horrores do serial killer enquanto procura formas de escapar desse pesadelo. Dessa forma, esperta e sagaz, Zephyr luta pela própria vida e contra o tempo, antes de se tornar mais uma refém do ritual macabro de Tucker.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 1

Os Caras Malvados 2 (2D)

Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10

A Grande Viagem Da Sua Vida (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO)

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

Todos os dias – 20h30 (LEGENDADO)

Sala 2

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

Todos os dias – 17h | 20h (DUBLADO)

Sábado e domingo (sessão extra) – 14h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 3

Como Treinar Seu Dragão (2D)

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10

Toy Story (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)

Todos os dias – 18h | 20h45 (DUBLADO)

Sala 4

Quarteto Fantático: Primeiros Passos (2D)

Sábado e domingo – 14h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10

A Sogra Perfeita 2 (2D)

Todos os dias – 16h45 | 18h45 (NACIONAL)

Animais Perigosos (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)

Programação – Cine Ritz Perim

Sala 1

Como Treinar O Seu Dragão (2D)

Sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 10

O Rei da Feira (2D)

Todos os dias – 17h (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

A Sogra Perfeita 2 (2D)

Todos os dias – 18h45 | 20h45 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 2

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

Todos os dias – 17h | 20h (DUBLADO)

Sábado e domingo (sessão extra) – 14h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 3

Toy Story (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)