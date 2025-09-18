Serial killer e tubarões: “Animais Perigosos” promete suspense imperdível: veja
O onga acompanha uma surfista experiente e espírito livre chamada Zephyr que é sequestrada por um assassino em série conhecido como Tucker.
Para os amantes de filmes de suspense e de tubarões, o filme “Animais Perigosos”, é uma boa pedida. Isso porque, o longa acompanha uma surfista experiente e espírito livre chamada Zephyr (Hassie Harrison) que é sequestrada por um assassino em série conhecido como Tucker (Jai Courtney).
Porém, o modus operandi do criminoso é peculiar e perturbador, porque o assassino é obcecado por tubarões. Assim, Tucker rapta suas vítimas e as transforma em comida para esses assustadores e famintos animais, conduzindo toda essa tragédia como um espetáculo.
Nesse sentido, Zephyr, então, é mantida em cativeiro com outra jovem e precisa testemunhar os horrores do serial killer enquanto procura formas de escapar desse pesadelo. Dessa forma, esperta e sagaz, Zephyr luta pela própria vida e contra o tempo, antes de se tornar mais uma refém do ritual macabro de Tucker.
