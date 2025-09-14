Setembro Amarelo inspira obra sobre resistência da mulher negra e saúde mental

Como parte das reflexões propostas pelo Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e conscientização sobre saúde mental, o escritor capixaba Maxwell dos Santos lança o romance “À margem das letras”. A obra denuncia o racismo estrutural e o elitismo intelectual do campo literário brasileiro.

Nesse sentido, foca no silenciamento de mulheres negras, como uma violência que gera profundas consequências para a saúde mental. O livro está disponível gratuitamente em PDF e também pode ser acessado via Amazon e Kindle Unlimited.

A obra

Protagonizado por Mariah Lopes, uma jovem escritora negra e periférica, o romance apresenta os bastidores de uma feira literária fictícia no Espírito Santo. Convidada para a mesa “Narrativas insurgentes”, Mariah se vê obrigada a confrontar não apenas Adrian Mesquita, um intelectual branco que simboliza os mecanismos de exclusão, mas também o desgaste psicológico de constantemente ter que lutar por sua legitimidade.

Nesse sentido, a narrativa expõe as formas de violência simbólica – como o apagamento, a exotificação e a deslegitimação – que não apenas limitam a presença de mulheres negras nos espaços de prestígio, mas também corroem sua autoestima e bem-estar.

Em um enredo de tensão e resistência, o livro propõe uma reflexão urgente para o Setembro Amarelo: como as estruturas de poder simbólico podem adoecer e o que é preciso para resistir e existir?

Assim, com lirismo e crítica social, Maxwell dos Santos se conecta a uma linhagem de autoras negras como Conceição Evaristo, Cristiane Sobral e Eliane Potiguara.

“À margem das letras” é uma obra que, ao dar voz a Mariah, amplia a escuta sobre as diversas violências que ferem profundamente a psique e destaca a arte e a comunidade como ferramentas potentes de resistência e cuidado.

Sobre o autor

Maxwell dos Santos (1986) é jornalista, radialista, designer gráfico e servidor público em Cariacica (ES). Editor-chefe do portal Marramaque, é também professor voluntário de Literatura e História em cursinhos populares.

Além disso, atua em projetos de valorização da produção cultural da periferia. É licenciado em Letras pelo IFES, especialista em Revisão de Textos e Escrita Criativa. Também cursa bacharelado em Relações Públicas e é mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

Serviço

Livro: À margem das letras