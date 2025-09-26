Smart Lab chega a Alegre com cursos gratuitos em tecnologia e informática
O projeto ficará instalado na Praça da Estação
A cidade de Alegre receberá, a partir deste sábado (27) até o dia 11 de novembro, a unidade móvel Smart Lab, iniciativa do Senac em parceria com a Samarco e a Prefeitura de Alegre. O projeto ficará instalado na Praça da Estação e oferecerá oficinas e cursos gratuitos nas áreas de Tecnologia e Informática.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Sala do Empreendedor de Alegre, localizada na Rua Dr. Chacon, 212, Centro. As vagas são limitadas e os organizadores recomendam que os interessados garantam a participação com antecedência.
Leia também: Alegre: coleta de lixo não ocorrerá mais aos domingos; entenda
O Smart Lab
O Smart Lab é uma estrutura itinerante equipada para capacitação tecnológica. A iniciativa leva a diferentes cidades conteúdos atualizados e práticas que acompanham as tendências do setor. O objetivo é aproximar a população do universo digital e estimular o desenvolvimento econômico local, preparando profissionais para demandas cada vez mais recorrentes no mercado de trabalho.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui