Smart Lab chega a Alegre com cursos gratuitos em tecnologia e informática

O projeto ficará instalado na Praça da Estação

Foto: Divulgação | Secti

A cidade de Alegre receberá, a partir deste sábado (27) até o dia 11 de novembro, a unidade móvel Smart Lab, iniciativa do Senac em parceria com a Samarco e a Prefeitura de Alegre. O projeto ficará instalado na Praça da Estação e oferecerá oficinas e cursos gratuitos nas áreas de Tecnologia e Informática.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na Sala do Empreendedor de Alegre, localizada na Rua Dr. Chacon, 212, Centro. As vagas são limitadas e os organizadores recomendam que os interessados garantam a participação com antecedência.

O Smart Lab

O Smart Lab é uma estrutura itinerante equipada para capacitação tecnológica. A iniciativa leva a diferentes cidades conteúdos atualizados e práticas que acompanham as tendências do setor. O objetivo é aproximar a população do universo digital e estimular o desenvolvimento econômico local, preparando profissionais para demandas cada vez mais recorrentes no mercado de trabalho.

